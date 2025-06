Près de 400 supporters manifestent à Molenbeek contre le changement de nom du RWDM

Dénonçant la refonte esthétique du club molenbeekois, les manifestants appellent la direction et le propriétaire américain John Textor à revenir sur cette décision unilatérale.

Près de 400 supporters, selon les chiffres de la police, ont défilé dimanche après-midi aux abords du stade Edmond Machtens, situé dans la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean, pour protester contre le changement de nom et de logo du RWDM.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel, Gauthier Flahaux et Stéphanie Mira

Le 6 juin dernier, le Racing White Daring Molenbeek (RWDM) changeait de nom pour devenir le “Daring Brussels”. Depuis cette annonce inattendue, la colère gronde au sein des supporters. Dans une lettre ouverte publiée peu après, les supporters exigeaient “le retour du nom originel, du logo historique du club” ainsi qu’une “implication structurelle des supporters dans toutes les décisions affectant l’identité du club”.

► Voir aussi | Le conseil communal de Molenbeek adopte une motion contre le changement de nom du RWDM

Près de 3.000 personnes ont déjà signé la pétition en ligne, dont Franky Vander Elst, Johan Boskamp, Hugo Broos ou Anthony Sadin. Cette décision a été prise “par un homme totalement déconnecté”, ont appuyé les organisateurs de la mobilisation lors d’un discours, faisant référence à John Textor. “Le RWDM, c’est une institution populaire, pas un jouet privé ni un produit ‘rebrandé’ à l’américaine”, ont-ils continué. “Ça procure beaucoup de colère”, a avoué Kevin Meyvaert, supporter du club molenbeekois depuis 35 ans. “Une personne isolée qui possède tout le club semble avoir plus à dire que des gens qui sont là depuis des dizaines d’années. Il y a cinq ans, Textor n’avait probablement jamais entendu parler du RWDM”, a-t-il ironisé. Selon les supporters, ce projet de refonte esthétique “brutal” et décidé sans concertation avec ces derniers tend à effacer l’identité d’un club “profondément enraciné à Molenbeek-Saint-Jean”. “Plus qu’un nom, le RWDM c’est un héritage populaire, une institution sociale et sportive, un repère identitaire pour des milliers de supporters, de jeunes, de familles et de Molenbeekois.”

Belga