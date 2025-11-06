Sécurité : les caméras de surveillance de plus en plus nombreuses

En dix ans, les caméras ont envahi les communes de Belgique : si seulement 20 % des villes et villages étaient équipés en 2016, elles sont aujourd’hui 78,7 % à posséder des dispositifs de vidéosurveillance, selon une enquête du Soir, du Vif, de la Ligue des Droits Humains et de Technopolice.be.

Au total, 6.241 caméras orientées vers des lieux publics ouverts ont été recensées en Wallonie et à Bruxelles, sans compter celles des transports publics ou des entreprises privées. Certaines petites communes affichent des densités surprenantes : Koekelberg, par exemple, compte 75 caméras, soit 3,3 appareils pour 1.000 habitants, un chiffre élevé au regard de sa superficie. “Ca fait partie de la sécurité publique et ça permet de gérer des gros flux, par exemple à Simonis, s’assurer que tout se passe bien”, explique la bourgmestre, Olivia P’tito (PS).

Mais pour plusieurs organismes comme la Ligue des droits humains, la multiplication de ces appareils contribuerait à la surveillance de masse. “On constate qu’il y a un détournement. On a un problème de sécurité, mettons une caméra, mais ça ne fonctionne pas. Par contre ça a un impact sur les individus qui sont visionnés”, confie Manuel Lambert, conseiller juridique à la LDH. Il demande qu’une réflexion soit menée sur ces réseaux de surveillance.

■ Reportage de Valentine Rolus, Béatrice Broutout et Laurence Paciarelli