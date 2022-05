Schaerbeek : une dame grièvement blessée dans un incendie, alors qu’elle voulait sauver ses chats

L’incendie s’est produit dans la rue Stephenson, samedi soir.

Un incendie s’est produit, samedi soir vers 21h50, dans une maison unifamiliale de la rue Stephenson à Schaerbeek. Les Pompiers de Bruxelles ont été appelés sur place, suite à un fort dégagement de fumée noire : “à notre arrivée sur place, on nous signalait qu’une des deux habitantes, une mère et sa fille, était retournée dans la maison pour récupérer ses chats. Pendant le Search & Rescue, nos soldats et soldates du feu retrouvent la fille quinquagénaire, inconsciente, au deuxième étage. Elle a été évacuée par la cage d’escaliers, et prise en charge immédiatement par l’équipe du SMUR de l’Hôpital Militaire, sur place“, relate Walter Derieuw, “Elle était brûlée et intoxiquée. La vicitme a été transférée, dans un état très inquiétant, vers le centre des grands brûlés“. Le pronostic vital de cette dame est engagé.

► En Immersion | L’Hôpital Militaire Reine Astrid : les soldats de la santé (04/02/2022)

Les Pompiers rapportent également ne pas avoir trouvé de chat dans la maison sinistrée, “sans aucun doute les animaux domestiques s’étaient enfuis pour se mettre en sécurité“, indique Walter Derieuw.

L’origine de l’incendie à déterminer

L’incendie a été maîtrisé par une attaque intérieure et extérieure, alors que la charge calorifique était très importante au deuxième étage, à cause d’objets divers entassés.

L’origine de l’incendie est accidentelle, mais reste à déterminer. La police de la zone Nord était présente sur place, pour instaurer un périmètre de sécurité. Deux autopompes et deux auto-échelles ont été déployées.

ArBr – Photo : BX1 / CFD – Images de Camille Dequeker et Camille Damanet