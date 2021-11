Schaerbeek: un couple a été hospitalisé pour intoxication au CO

Un couple de personnes âgées a été hospitalisé vendredi en fin de matinée pour une intoxication sévère au monoxyde de carbone (CO) à son domicile situé avenue général Eisenhower à Schaerbeek, a indiqué en fin de journée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

Le mari était inconscient à l’arrivée des secours sur place. Il a immédiatement été pris en charge par le SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation) et a été transféré, dans un état inquiétant, vers l’hôpital militaire pour une oxygénothérapie dans un caisson hyperbare. L’épouse était plus légèrement intoxiquée. Elle a été transférée à l’hôpital Brugmann. C’est la femme du couple qui a appelé la centrale 112 vers 10h10 du matin. Elle se plaignait de nausées, de maux de tête et de vertiges. Son mari souffrait, selon elle, de symptômes similaires. Le sexagénaire qui était dans son fauteuil n’était alors plus réactif.

À l’arrivée des secours sur place, les deux personnes ont été évacuées. L’homme était alors inconscient. La maison a été ventilée. Les secouristes ont relevé des teneurs assez élevées de CO dans les lieux. Ils attribuent ces mesures anormales à un problème d’évacuation de la chaudière, qui est pourtant récente. L’appareil et le compteur de gaz ont été scellés par un technicien de Sibelga, le gestionnaire du réseau de distribution pour le gaz naturel et l’électricité dans la région de Bruxelles-Capitale. Walter Derieuw rappelle l’importance de s’assurer du bon fonctionnement des chaudières, de l’évacuation des gaz ou encore de l’aération des pièces.

Belga