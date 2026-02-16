Schaerbeek renonce aux subsides régionaux pour ses boxes vélos

La commune ne veut plus installer de boxes à vélos sur des places de stationnement automobile. Elle financera désormais ses projets sur fonds propres et lance un appel aux habitants pour trouver de nouveaux emplacements, selon nos confrères de la DH.

Changement de cap à Schaerbeek. La commune abandonne le mécanisme régional de subsides qui impose d’implanter les boxes vélos sur des places de parking voiture. Objectif affiché : ne plus mettre en concurrence les deux types de stationnement.

Sept nouveaux boxes seront financés via un budget communal de 50.000 euros, tandis que cinq projets initialement prévus sur des emplacements automobiles seront déplacés. Les habitants sont invités à proposer des sites alternatifs, hors zones de parking.

Schaerbeek compte aujourd’hui 1.127 places sécurisées pour vélos. La commune souhaite par ailleurs revoir les critères d’attribution des boxes, estimant que certains sont insuffisamment utilisés, malgré un taux d’occupation régional supérieur à 90 %.

Rédaction