Schaerbeek reçoit le permis pour réaménager l’avenue Louis Bertrand

Il s’agit donc d’une victoire pour les autorités communales.

Six mois plus tard, Schaerbeek obtient gain de cause. En effet, la commune avait introduit un recours suite au refus de la demande de permis pour la rénovation de l’avenue Louis Bertrand, l’une des plus belles avenues de la Région bruxelloise. Pascal Smet, l’ancien secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Patrimoine, avait refusé de délivrer le permis. La raison en était le reproche fait à la Cité des Anes de ne pas vouloir supprimer 112 emplacements de stationnement afin de renforcer la “cyclabilité” de l’artère.

Ce lundi, la RTBF avait annoncé que le permis serait finalement délivré. La nouvelle a été confirmée par la DH. L’objectif est donc de rénover l’avenue en respectant les normes modernes tout en préservant son patrimoine. “L’idée était de redonner à cette avenue son lustre d’antan.”

Elle devrait également être dotée de pistes cyclables tout en maintenant les voies de circulation pour les transports en commun et les voitures, tout en réduisant l’encombrement des ronds-points. C’est donc un programme complet.

