Schaerbeek mise sur 60 millions d’investissements dans son budget 2026

Selon le premier échevin en charge du Budget, Vincent Vanhalewyn (Ecolo), le budget respecte le plan de gestion 2025-2027 et prévoit un retour à l’équilibre en 2027. “Ce qui est bien, c’est que nous serons opérationnels dès janvier, sans passer par des douzièmes provisoires,”, a-t-il indiqué. L’exercice est facilité par la validation du plan triennal à l’automne, dont le budget 2026 reprend largement les lignes.

Comme les années précédentes, la commune puise encore dans ses réserves pour parvenir à l’équilibre en 2026. Tous les secteurs ont été mis à contribution, a précisé l’échevin, notamment la police, le CPAS. Ces efforts permettront de réduire les frais de transferts et de maintenir une capacité d’investissement “dans la qualité des espaces publics et les infrastructures”. Le budget prévoit une légère augmentation de la fiscalité ainsi que le non-remplacement de certains départs, afin de dégager les marges nécessaires aux investissements tout en respectant la trajectoire financière.

Au total, 60 millions d’euros d’investissements sont programmés en 2026. Parmi les principaux projets figurent 6,5 millions d’euros pour la construction d’une crèche, 1,5 million pour le plan trottoirs et 1,2 million pour la piste d’athlétisme du Terdelt. “Les arbitrages ont surtout eu lieu lors du budget triennal. Aujourd’hui, nous les traduisons en chiffres”, a résumé Vincent Vanhalewyn.

Le budget 2026 prévoit par ailleurs une hausse de l’enveloppe allouée au CPAS. Environ 17 millions d’euros de moyens fédéraux sont intégrés pour faire face à l’arrivée de personnes exclues du chômage. “À ce stade, cela n’a pas d’incidence sur nos finances, mais la couverture à 100% du fédéral diminuera dès 2027 et rien ne dit que la commune ne devra pas intervenir avant la fin 2026”, a averti l’échevin.

Belga