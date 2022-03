Schaerbeek lance le concours “1030 GOT TALENT”

Les Schaerbeekois âgés entre 12 et 25 ans sont invités à créer une capsule de démonstration de leur talent de trois minutes maximum.

Les jeunes peuvent laisser libre cours à leur imagination. Dans une capsule vidéo de trois minutes maximum, ils peuvent proposer une vidéo présentant une discipline artistique, comme le chant, la jonglerie, le théâtre, le cirque, mais aussi une discipline sportive.

Pour les Schaerbeekois de 12 à 25 ans

Ce concours multidisciplinaire s’adresse aux Schaerbeekois âgés de 12 à 25 ans et a pour but de leur donner une tribune. Ainsi, ils peuvent s’exprimer, développer leur potentiel et faire découvrir leur talent.

“Grâce au concours 1030 Got Talent, nous offrons une tribune aux jeunes Schaerbeekoises et Schaerbeekois désireux de nous faire découvrir leur talent. Nous sommes fiers de cette jeunesse et nous espérons accueillir de nombreux participants !“, explique Deborah Lorenzino (DéFI), échevine de la Jeunesse à Schaerbeek et à l’initiative du projet.

Les inscriptions sont ouvertes du 1er au 26 mars. Les participants sont invités à envoyer leur capsule vidéo sur le site internet : http://got-talent.1030.be/.

Une finale au théâtre Le 140

Après une première sélection, 12 finalistes se produiront sur scène le samedi 23 avril au théâtre Le 140, devant un jury composé de Jacques Pili, ancien directeur musical de “The Voice Belgique”, Kévin Pilette, danseur et chorégraphe, et Carlos Vaquera, animateur de télévision et créateur d’illusions, qui a participé au jury de l’émission “Belgium’s Got Talent”. Pour représenter la commune, Deborah Lorenzino fera également partie du jury.

Les trois meilleurs candidats recevront des prix d’une valeur totale de 2.000 euros.

Y. Mo. – Photo : got-talent.1030.be