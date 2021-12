Schaerbeek installe de nouveaux abris flottants sur les étangs du Parc Josaphat

Six cabanes flottantes vont être progressivement installées, permettant d’accueillir plusieurs couples de canards par abris.

Ce jeudi, deux cabanes sur une plateforme ont été installées sur l’un des étangs du Parc Josaphat. Quatre autres abris seront installés sur les autres étangs, dans le courant de la semaine prochaine. L’objectif est d’offrir définitivement un nouvel espace protégé, propice au repos et à la reproduction des animaux, et suffisamment loin des berges très fréquentées par les citoyens. Les matériaux ont été choisis pour être durables et qualitatifs, de manière à maintenir cette infrastructure dans le temps.

« Si la Région appuie et promeut à travers Bruxelles Environnement une politique bienveillante à l’égard de la biodiversité et du bien-être animal, ces infrastructures en faveur des palmipèdes sont toutefois rares et ce type de mobilier offre une réelle plus-value pour la vie animale au sein du parc Josaphat. Outre les chiens et les chats, ce projet vise à toucher d’autres espèces animales visibles dans l’espace public et qui côtoient au quotidien les citoyens en milieu urbain. » a déclaré Deborah Lorenzino, Echevine des Espaces Verts et du Bien-être animal.

Les agents communaux pourront par ailleurs mieux contrôler la population de palmipèdes du parc, et de garantir une meilleure survie, loin des risques liés aux promeneurs.

Un projet pédagogique

Ces nouveaux abris servent aussi à renforcer la visibilité des animaux du parc, et de sensibiliser à la présence et à l’observation de la faune sauvage. Parallèlement, des panneaux pédagogiques seront installés pour rappeler les règles à respecter, et à sensibiliser à l’importance du respect des animaux.

La commune de Schaerbeek bénéficie pour ce projet d’un subside de 4000 euros, apporté par Bruxelles Environnement. Le projet s’inscrit dans les actions d’améliorations de la qualité de vie en ville, menées par la commune. Cela concerne l’embellissement des espaces publics, la mise en valeur du patrimoine et le rapprochement des habitants à la nature, à la faune et la flore en milieu urbain.

M.D. – Photo : Commune de Schaerbeek