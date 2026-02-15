Schaerbeek : ECOLO-GROEN déplore une situation “bancale” autour du mayorat

À Schaerbeek, la majorité communale connaît un nouveau rebondissement. Après des mois de négociations tendues entre le PS et le MR autour du mayorat, un accord avait finalement été trouvé pour partager la fonction sur les années restantes de la législature. Une solution qui devait conduire à l’exercice successif de deux bourgmestres.

ECOLO-GROEN, partenaire de la majorité, avait soutenu cet accord malgré ses réserves, estimant que la commune avait besoin de stabilité après de longs mois d’incertitude politique.

Vers un troisième bourgmestre

Nouveau coup de théâtre : la bourgmestre Audrey Henry devient Secrétaire d’État et délègue sa compétence mayorale à Martin De Brabant. Schaerbeek se retrouve ainsi avec un troisième titulaire de la fonction au cours de la législature.

Pour ECOLO-GROEN, la situation ravive le système du “bourgmestre empêché”, jugé peu satisfaisant. Le parti souligne que la deuxième commune la plus peuplée de la Région bruxelloise aurait besoin d’un bourgmestre à temps plein, pleinement investi dans sa fonction.

“Fidèles au poste”

Malgré ces critiques, les écologistes assurent rester engagés au sein de la majorité. “Quoi qu’il en soit, ECOLO-GROEN, pilier de longue date de cette majorité, et ses trois échevins restent fidèles au poste et loyaux à l’engagement pris à l’égard des Schaerbeekois et de ses partenaires”, insiste Isabelle Durant, cheffe de file des verts au conseil communal.

La majorité schaerbeekoise devra désormais composer avec cette nouvelle configuration politique, dans un contexte déjà marqué par plusieurs mois d’instabilité.

