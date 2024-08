Schaerbeek : Ange-Raïssa Uzansiga passe de Groen à la Team Fouad Ahidar

Ange-Raïssa Uzansiga, conseillère communale pour Groen à Schaerbeek et première suppléante à la Région change de parti.

Elle a fait l’annonce elle-même sur Instagram, elle rejoint la Team Fouad Ahidar et en devient la secrétaire du parti. “Tu n’es pas un arbre. Si tu n’aimes pas où tu te trouves, bouge!“, voilà comment l’ancienne écologiste annonce son départ, avant de donner plus de détails sur son choix. “J’ai rencontré Fouad par le plus grand des hasards. Un matin en allant au boulot. Je lui ai fait coucou et à ma grande surprise, il s’est arrêté. Après quelques minutes de babbel sur le fietspad, on savait qu’on allait bosser ensemble“.

Le journal l’Echo précise que ce transfert pourrait compliquer les négociations dans la formation du gouvernement Bruxellois. En effet, Ange-Raïssa Uzansiga était la première suppléante Groen, ce qui rajoute encore un élément de pression dans des négociations néerlandophones déjà bien complexes.

Rédaction ; photo : @angeraissa