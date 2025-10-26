Sarah Chaâri sacrée championne du monde de Taekwondo

Chaâri a battu en finale l’Ivoirienne Kimi Laurène Ossin en trois manches, 3-2, 8-12, 5-3. Exemptée de premier tour en tant que N.1 mondiale dans cette catégorie, elle a commencé son parcours face à l’Egyptienne Malak Samy Elhosseiny 2-0 (2-0, 8-0) puis a battu la Polonaise Julia Nowak 2-0 (5-2, 5-3). En quarts de finale, elle a pris la mesure 2-1 (4-3, 8-9, 6-3) de la Française Althéa Laurin, championne olympique en +67 kg, la catégorie la plus haute aux Jeux.

En demi-finales, Chaâri s’est imposée 2-0 face à la Chinoise Zeqi Zhou. Aucun point n’a été marqué lors de la première manche, remportée par Chaâri sur décision des arbitres. La Carolorégienne a remporté la seconde 7-6.

Chaâri décroche son deuxième titre mondial, après celui conquis en 2022 en -62 kg. L’an passé, elle avait remporté le bronze aux Jeux Olympiques de Paris en -67 kg. Elle a aussi gagné un titre européen en -67 kg en 2024 et la médaille d’or aux Jeux Européens 2023 en -62 kg .