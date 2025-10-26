Passer la navigation
Sarah Chaâri sacrée championne du monde de Taekwondo

Sarah Chaâri est devenue championne du monde en moins de 73 kilos, dimanche, lors des championnats du monde de taekwondo, à Wuxi, en Chine.

Chaâri a battu en finale l’Ivoirienne Kimi Laurène Ossin en trois manches, 3-2, 8-12, 5-3. Exemptée de premier tour en tant que N.1 mondiale dans cette catégorie, elle a commencé son parcours face à l’Egyptienne Malak Samy Elhosseiny 2-0 (2-0, 8-0) puis a battu la Polonaise Julia Nowak 2-0 (5-2, 5-3). En quarts de finale, elle a pris la mesure 2-1 (4-3, 8-9, 6-3) de la Française Althéa Laurin, championne olympique en +67 kg, la catégorie la plus haute aux Jeux.
En demi-finales, Chaâri s’est imposée 2-0 face à la Chinoise Zeqi Zhou. Aucun point n’a été marqué lors de la première manche, remportée par Chaâri sur décision des arbitres. La Carolorégienne a remporté la seconde 7-6.
Chaâri décroche son deuxième titre mondial, après celui conquis en 2022 en -62 kg. L’an passé, elle avait remporté le bronze aux Jeux Olympiques de Paris en -67 kg. Elle a aussi gagné un titre européen en -67 kg en 2024 et la médaille d’or aux Jeux Européens 2023 en -62 kg .
26 octobre 2025 - 16h05
Modifié le 26 octobre 2025 - 16h05
 

