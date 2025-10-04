Salon du mariage : quelles sont les dernières tendances pour se dire oui ?

Le Salon du mariage de Bruxelles réunit à Tour & Taxis de nombreux futurs mariés venus découvrir les dernières tendances et préparer leur grand jour.

Sacha et Vanessa préparent leur mariage prévu l’été prochain. Comme de nombreux couples, ils ont arpenté les allées du Salon du mariage à Bruxelles, à la recherche d’inspirations et de prestataires. Parmi les tendances actuelles : les robes corsets ou les capes pour remplacer le traditionnel voile.

Généralement, les demandes restent les mêmes, à l’exception du type de célébration : “La cérémonie laïque, depuis quelques années, est fort demandée“, remarque Pierre Dahdah, l’organisateur du Salon du mariage. “C’est quelque chose d’assez sympa parce que cela se passe avec une wedding planner, un officiant de cérémonie ou les amis qui font eux même la cérémonie avec des histoires, des blagues,… C’est une tendance qu’on voit de plus en plus.”

Le salon se poursuit ce dimanche 5 octobre avant de voyager dans toute la Wallonie.

■ Reportage de Simon Breem, Loïc Bourlard et Djop Medou Mvondo