Salon de l’Auto 2026 : ouverture ce samedi pour le public

La 102e édition du Salon de l’Auto a été officiellement inaugurée vendredi par plusieurs représentants politiques et des membres de l’industrie automobile à Bruxelles.

Le vice-premier ministre et ministre fédéral des Finances, Jan Jambon, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, et le commissaire européen aux transports durables Apóstolos Tzitzikóstas ont donné le coup d’envoi de cette nouvelle édition aux côtés du président et du CEO de Febiac, la fédération du secteur de l’automobile et organisatrice de l’évènement.

“Nous vivons des temps incertains et difficiles, sur le plan politique et économique”, a souligné dans un premier temps le président de Febiac, Freddy De Mulder qui a également dénoncé certaines “décisions politiques qui ne tiennent pas compte de la réalité”.

Le commissaire européen s’est pour sa part dit “enthousiaste” pour l’avenir de l’industrie automobile en Europe. Il a néanmoins insisté sur le besoin de diminuer la dépendance du Vieux Continent à d’autres régions pour les batteries de véhicules électriques.

Jan Jambon a emboîté le pas de M. Tzitzikóstas en soulignant la nécessité d’investir en Europe dans la mobilité électrique et intelligente “qui rendent nos villes plus sûres, nos routes plus agréables”.

Cette nouvelle édition du Salon de l’Auto est placée sous le signe de l’électrique, avec les plus grands constructeurs automobiles qui ont mis l’accent sur cette technologie, notamment en dévoilant plusieurs voitures électriques et hybrides en première européenne ou mondiale vendredi.

Cette 102e édition marque également le retour des motos sur le Salon après cinq ans d’absence.

■ Reportage de David Courier, Béatrice Broutout, et Manu Carpiaux