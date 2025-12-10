Salle de consommation de drogue à Molenbeek: le Conseil d’État conforte le nouveau permis

Le Conseil d’État a rejeté jeudi un recours de riverain contre le projet d’une salle de consommation de drogue à moindre risque à Molenbeek, contrairement à ce qu’il avait fait avec un précédent permis.

En septembre dernier, saisie par un riverain du quartier Ribaucourt, la haute juridiction administrative avait suspendu un premier permis d’urbanisme délivré pour ce projet LinkUp, porté par l’organisme public Iriscare dans un ancien hôtel du boulevard Léopold II.

Le centre est destiné à accueillir en journée des personnes en errance, consommatrices de drogue, avec une salle permettant une consommation supervisée ainsi que, à terme, un hébergement d’urgence de 16 à 24 lits. Le Conseil d’État avait alors estimé que l’administration bruxelloise urban.brussels ne semblait pas avoir suffisamment tenu compte des réclamations des riverains et de l’avis de la commune. Le 7 novembre dernier, le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale a délivré un nouveau permis, contre lequel le riverain a formé un nouveau recours en extrême urgence.

Et cette fois-ci, le Conseil d’État ne l’a pas suivi. “Le fonctionnaire délégué affirme que ce centre crée le cadre permettant de réduire les désagréments causés par la présence de toxicomanes dans l’espace public et que, dès lors, il n’accroîtra pas les problèmes de sécurité dans le quartier. Le Conseil d’État estime que le requérant ne démontre pas l’irrégularité de cette appréciation“, selon un communiqué de la haute juridiction.

LinkUp est appelée à devenir la deuxième “salle de consommation à moindre risque” de la capitale, après “Gate”, ouverte au printemps 2022 à Bruxelles-Ville, près de la station Lemonnier. Comme dans le cas de cette première salle, il est prévu d’en confier la gestion à l’ASBL Transit.

Belga