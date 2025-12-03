Saint-Nicolas avant l’heure pour la ministre Valérie Glatigny

La ministre de l’Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny (MR), a reçu plus de 500 cartes postales des élèves francophones du secondaire, chacune formulant des souhaits et revendications pour l’école.

Parmi les demandes : autoriser l’usage du téléphone en récréation et améliorer les toilettes. Très peu d’élèves estiment que tout va bien à l’école, soulignant un besoin réel de changement.

“Nous avons beaucoup d’élèves capables de porter leurs demandes au bon endroit. Nous allons analyser chaque proposition”, assure la ministre. L’initiative, symbolique à l’occasion de Saint-Nicolas, montre l’attente des jeunes pour un règlement plus moderne et des réformes promises.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Charles Carpreau et Manu Carpiaux