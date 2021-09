Saint-Gillles : la place Maurice van Meenen deviendra piétonne

La place située en face de la maison communale de Saint-Gilles passera prochainement d’un parking à ciel ouvert à un espace sans voiture.

Dans les années à venir, on y trouvera une zone piétonne, mais aussi des espaces verts et de loisirs. L’accent sera également mis sur l’accessibilité, en particulier pour les personnes à mobilité réduite. C’est en tout cas ce qui ressort des lignes directrices du projet, imaginées après une phase d’étude et un processus participatif.

“L’appel est paru sur le bouwmeester, le site du maître architecte de Bruxelles, et on attend les candidatures qui vont être sélectionnées”, explique Catherine Morenville (Ecolo), Echevine de l’Urbanisme à Saint-Gilles. “On retient entre 3 et 5 projets, selon la qualité des projets pour finalement en retenir un qui sera soumis à la participation des habitants”. Le but est de rendre la place plus conviviale pour les habitants.

Concernant l’impact sur la mobilité dans le quartier, l’échevine se veut rassurante. “Il y a deux tiers des ménages saint-gillois qui sont sans voiture. C’est donc une minorité qui râle sur la suppression du parking. Pour les déplacements vers l’Hôtel de Ville, 67% des personnes qui y vont s’y rendent à pied“. Pour ceux dont la voiture est une nécessité, un petit parking sera ouvert derrière l’Hôtel de Ville.

L’appel est ouvert jusqu’au 30 septembre. Saint-Gilles espère entamer des travaux d’ici à 2023.

Photo: Google Street View

■ Reportage de Camille Paillaud, Frédéric De Henau et Pierre Delmée