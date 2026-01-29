Saint-Gilles va demander à la Cour constitutionnelle l’annulation de la réforme du chômage

Plusieurs communes du pays vont lancer un recours contre la réforme du chômage, mise en place depuis le 1er janvier dernier, qui limite les allocations de chômage à une période de deux ans. A Bruxelles, cela devrait être le cas pour Saint-Gilles, peut-on lire dans les colonnes du Soir.

Après les syndicats, c’est au tour des communes d’introduire un recours contre la réforme du chômage. En Wallonie, la commune d’Andenne avait déjà fait part de sa décision, et la commune de Mons l’a rejoint.

A Bruxelles, certaines communes devraient également suivre le mouvement. D’après le journal Le Soir, c’est notamment le cas de Saint-Gilles, qui devrait voter ce jeudi, en collège communal, le dépôt d’un recours devant la Cour constitutionnelle contre la réforme du chômage.

Dans cette communes, les effets de la première vague d’exclusions se font déjà sentir : les CPAS enregistrent un nombre important de nouvelles demandes de revenu d’intégration sociale. Une charge financière importante, dénonce le bourgmestre de Saint Gilles, Jean Spinette, que nous avons contacté. “Le recours ici vise, quelque part, un manque de loyauté fédérale, un transfert de charges qui n’a pas lieu d’être et des problèmes d’iniquité. Parce que les communes qui ont le plus de bénéficiaires ont l’assiette fiscale la plus faible. Elles ne sont pas en capacité de compenser par l’impôt l’octroi de ces aides sociales. Et donc c’est de nouveau les endroits où la pauvreté est la plus étendue, où les communes doivent donner le plus de services, qu’on va devoir augmenter la charge fiscale. C’est un peu la double peine“, déclare-t-il.

Une fois le recours introduit, d’autres communes disposeront encore d’un délai de 30 jours pour se joindre à l’action. Les communes de Molenbeek et de Forest ont été citées, mais à ce stade, rien n’est encore officiel.

Rédaction, V.R