Saint-Gilles : une terrasse de la Barrière remporte le prix mensuel Brussels Terrace Award

Un prix remis par la Région bruxelloise.

Avec son plancher de bois et ses grandes tables, la terrasse commune du Liesse et du Modern Alchemist, à la Barrière de Saint-Gilles, aura séduit les Bruxellois : le lieu a remporté ce samedi le Brussels Terrace Award, un concours lancé en juillet dernier pour récompenser, chaque mois, la terrasse préférée des Bruxellois, aménagée suite à la crise sanitaire sur des emplacements auparavant réservés au stationnement.

Après un concours ouvert aux citoyens, qui pouvaient envoyer librement les coordonnées de leur terrasse favorite, un jury composé de représentants d’urban.brussels, du Maître-architecte, de hub.brussels et de la Fédération Horeca Bruxelles (ainsi que deux membres observateurs issus des cabinets des secrétaires d’État régionaux Barbara Trachte et Pascal Smet), s’est rassemblé pour sélectionner le lauréat de décembre. Avec comme critères le respect des lignes directrices édictées face à la crise, le fait que la terrasse soit sur une place de stationnement, et qu’elle apporte une plus-value à la ville.

Une récompense de 500 euros

La terrasse des deux établissements recevra une enveloppe régionale de 500 euros, ainsi qu’une plaque émaillée.

“Une valeur ajoutée pour nos espaces publics“, a notamment commenté Pascal Smet (one.brussels), secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme, sur Twitter. Le prix “Brussels Terrace Award” a d’ailleurs été créé “pour soutenir les initiatives qui améliorent la qualité de l’espace public et qui peuvent servir d’exemple aux autres“, expliquait-il également, en septembre dernier, à la RTBF.

Cette agréable terrasse de Liesse et du Modern Alchemist a remporté le Brussels Terrace Award. Félicitations ! Une valeur ajoutée pour nos espaces publics.

Parmi les précédents lauréats mensuels du Brussels Terrace Award, on retrouve notamment la terrasse du food market Wolf (Bruxelles-Ville), et celle de The Bank (Ixelles).

ArBr – Photo : Twitter / @SmetPascal