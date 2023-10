Saint-Gilles : Suzanne Ryvers (Groen) va prêter serment comme échevine

Elle reprend les compétences de Jos Raymenants (Groen) parti pour un poste de directeur chez Bruxelles Propreté.

Suzanne Ryvers (Groen) va prêter serment comme nouvelle échevine ce jeudi soir au conseil communal de Saint-Gilles. Elle succède à Jos Raymenants (Groen) qui prendra prochainement une nouvelle fonction de directeur général ajoint à Bruxelles Propreté. Elle reprendra ainsi ses compétences du Développement durable, des Affaires néerlandophones, du Domaine communal et de l’Energie.

“J’ai travaillé dur ces dernières années et je regarde avec fierté un certain nombre de réalisations. Je pense entre autres à la rénovation énergétique de plusieurs bâtiments municipaux : le remplacement des systèmes de chauffage du Centre Culturel Jacques Franck et de l’école primaire JJ Michel et le début de la rénovation de la piscine Victor Boin (…) Nous avons également installé des panneaux solaires sur les toits de plus de 10 bâtiments communaux en collaboration avec les habitants de Saint-Gilles“, indique l’échevin sortant dans un communiqué.

“J’ai hâte de poursuivre le travaille de Jos sur des politiques qui donnent la priorité aux enfants et aux jeunes“, confie pour sa part la nouvelle échevine. “En outre, je surveillerai davantage tous les efforts en matière d’énergie et de développement durable avec un plan climatique qui nous prépare à l’avenir.”

La future échevine n’aura qu’un an pour découvrir sa nouvelle fonction avant les élections communale du 13 octobre prochain.

T.D.