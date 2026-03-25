Saint-Gilles : la police retrouve quelque 300 objets volés chez un suspect de recel

Quelque 300 objets volés ont été retrouvés la semaine dernière au domicile d’un suspect de recel à Saint-Gilles, où trois armes à feu et des munitions ont également été saisies, a indiqué la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles mercredi.

L’enquête a pu avancer grâce à la vigilance d’une victime de cambriolage. Celle-ci a repéré l’un des objets récemment dérobés, dont il est propriétaire, sur une plateforme de vente en ligne et en a informé la police.

Les enquêteurs ont ainsi pu identifier un suspect et localiser son domicile. Une perquisition a été menée le 18 mars à Saint-Gilles. Elle s’est révélée positive: environ 300 biens volés, trois armes à feu et des munitions ont été découverts. Le suspect a été interpellé.

L’examen des objets saisis a déjà permis d’identifier plusieurs victimes, a encore précisé la police. Leurs biens pourront leur être restitués.

Le suspect a été mis à la disposition du parquet, qui a décidé de le citer directement à comparaître. L’homme devra répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel dans les prochains mois.

Belga – Photo : zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles