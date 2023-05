Saint-Gilles : après deux ans de travaux, le “parc aux canards” est entièrement rénové

Après plus de deux ans de travaux, le parc Paulus de Saint-Gilles, allias le « parc aux canards », rouvre ses portes au public.

Le parc Pierre Paulus, situé entre la rue de Parme et la rue de l’Hôtels des Monnaies, s’étend sur 1,2 hectare. Il a été classé en 1997. Il s’agissait à l’origine du jardin anglais de la Maison Pelgrims.

Le parc a quelque peu souffert d’une utilisation intensive ces dernières années, il a donc été décidé il y a cinq ans de le rénover et de le moderniser dans le cadre du contrat de quartier Parvis-Morichar.

“D’une part, la rénovation du parc aux canards s’est faite dans le plus grand respect de son caractère originel, et d’autre part, son nouvel aspect ouvert et contemporain assureront une puissante dynamique. Jeunes et moins jeunes pourront y jouer, faire du sport, se promener et profiter d’un verre sur la nouvelle terrasse du Boulodrome. Le parc deviendra sans aucun doute un des nouveaux rendez-vous populaires de Saint-Gilles maintenant que l’été est à notre porte”, commente le secrétaire d’Etat bruxellois à l’Urbanisme et au Patrimoine Pascal Smet.

Le coût de la rénovation s’élève à 2,7 millions d’euros.