Ryanair ferme définitivement sa base de Brussels Airport

Ryanair avait déjà décidé de fermer sa base de l’aéroport de Zaventem durant la saison hivernale.

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair va fermer définitivement sa base à Brussels Airport, selon Hans Elsen du syndicat chrétien flamand ACV Puls. Au total, cette décision entraînerait la perte de 59 emplois (pilotes et personnel de cabine). La décision de Ryanair a été annoncée aux syndicats ce mercredi puis confirmée par voie de communiqué de presse.

“Contrairement à de nombreux autres aéroports européens qui baissent ou gèlent leurs prix pour permettre au trafic aérien de se remettre de la pandémie de Covid-19, Brussels Airport a choisi d’augmenter à nouveau ses prix de 11 %, rendant l’aéroport encore moins compétitif par rapport aux autres aéroports européens”, explique la compagnie à bas coût dans son communiqué.

L’entreprise avait déjà confirmé la fermeture de sa base de Zaventem durant l’hiver, depuis fin octobre dernier. Les deux avions de la base bruxelloise étaient annoncés comme utilisés pour les vols de et vers Brussels Airport, mais avec des équipages venus de l’étranger.

Michael O’Leary, CEO de Ryanair, avait justifié ce départ provisoire par les taxes mises en place par l’aéroport de Zaventem et par celles instaurées par le gouvernement fédéral en avril dernier sur les billets d’avions (de 2 à 10 euros).

► Revoir notre archive du 7 septembre 2022 | Ryanair à Brussels Airport : la compagnie aérienne va temporairement fermer sa base durant l’hiver

Toujours 12 destinations depuis et vers Brussels Airport

La compagnie aérienne ajoute qu’elle continuera à exploiter 12 destinations au départ et à destination de l’aéroport de Bruxelles-National au cours de la prochaine saison estivale, avec des avions et des équipages basés à l’étranger. Il s’agit de Barcelone, Berlin, Dublin, Gérone, Madrid, Malaga, Majorque, Marrakech, Pise, Porto, Rome et Valence. Quatre destinations sont supprimées par rapport à la saison d’été dernière. Les vols au départ et à destination de Charleroi ne sont pas affectés par la décision, dit-on encore.

Brussels Airport réagit à cette décision de Ryanair en indiquant que l’augmentation des redevances aéroportuaires prévues pour avril 2023 tiennent “compte de la forte hausse des prix de l’énergie et de l’inflation très élevée, qui a un effet important sur le coût des opérations aéroportuaires, et une forte différenciation basée sur le bruit et les émissions afin d’encourager les avions plus modernes et plus silencieux”. “Les compagnies aériennes ont été consultées à ce sujet et ces tarifs ont été fixés et supervisés par un régulateur indépendant“, rappelle l’aéroport.

“La décision de Ryanair n’a qu’un impact limité sur le réseau de destinations de Brussels Airport”, indique encore l’aéroport.

■ Duplex d’Arnaud Bruckner et Loïc Bourlard.

Gr.I. avec Belga – Photo : Belga/Christophe Licoppe