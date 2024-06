Brussels Airport teste l’hydrogène comme carburant pour les véhicules sur le tarmac

Brussels Airport a récemment lancé un test sur l’utilisation de l’hydrogène comme carburant pour les véhicules de manutention au sol, communique l’aéroport de Zaventem vendredi. Cet essai se fait au moyen d’une station de recharge d’hydrogène et d’un chariot tracteur qui fonctionne avec ce carburant.

Cet engin, utilisé par l’entreprise de courrier express DHL pour le transport et le chargement de marchandises, est ravitaillé en hydrogène grâce à la station mobile présente sur le site. L’objectif du projet pilote est d’évaluer le potentiel de l’hydrogène comme carburant alternatif pour les opérations de manutention au sol, en plus des équipements électriques, et de mieux comprendre les procédures nécessaires à l’utilisation de ce carburant au sein d’un aéroport, explique Brussels Airport.

Tout comme les équipements électriques de manutention au sol, les véhicules à hydrogène n’émettent pas de CO2 et n’ont pas d’impact sonore, pointe l’aéroport. Autre avantage: les véhicules peuvent être ravitaillés instantanément. Cette initiative s’inscrit dans le projet Stargate, mené par Brussels Airport avec un consortium de 21 partenaires en vue de développer des solutions innovantes pour promouvoir une aviation et des aéroports durable. Le test, d’une durée de six semaines, se terminera ce 27 juin.

