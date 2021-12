Rupture de stock des autotests dans les grandes surfaces et les pharmacies

Les magasins et pharmacies doivent faire face à une demande d’autotests par les particuliers de plus en plus importante.

Parmi les recommandations, le Codeco insiste pour que les gens fassent des autotests lorsqu’ils se réunissent. Ainsi, la demande a explosé. Les grandes surfaces et les pharmacies doivent refaire des stocks au plus vite. Une seule différence entre les magasins et les pharmacies : le prix. Dans certains magasins le test est au prix de 3,50 contre 8 euros dans certaines pharmacies. Cette différence s’explique par le nombre de commandes non identiques. Pour une grande surface, le stock peut être très important, ainsi le prix sera digressif. A l’inverse, les pharmacies ne peuvent stocker en trop grand nombre, donc le prix sera plus élevé.

■ Un reportage de Yassine Mossati, Yannick Vangansbeek et Corinne De Beul