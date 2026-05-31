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Rugby : Boitsfort s’incline en finale face à Soignies

Soignies a décroché le premier titre de champion de Belgique de rugby à XV masculin de son histoire en battant Boitsfort 30-22 en finale, samedi, au stade Nelson Mandela de Bruxelles.

Soignies menait 11-10 à la mi-temps et a confirmé son succès après la pause. Les Carriers étaient invaincus à l’issue de la phase régulière du championnat, conclue à la première place avec 18 victoires en autant de rencontres. Ils ont ensuite battu Dendermonde, le tenant du titre, en demi-finales des playoffs.

Soignies s’était incliné à six reprises en finale du championnat. Troisième de la saison régulière et vainqueur du Kituro en demies, Boitsfort visait un 17e titre, le premier depuis 2010.

Belga – Photo : Belga Image

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