Rues fermées, bus déviés… : des perturbations prévues suite au sommet européen des 23 et 24 mars

La station de métro Schuman pourrait être inaccessible à certains moments.

Ces jeudi 23 et vendredi 24 mars, le quartier Schuman accueillera un sommet européen. En raison de cette organisation, de nombreuses mesures de sécurité sont mises en place dans le quartier et perturberont la circulation dans les rues entourant les bâtiments de l’Union Européenne.

Un périmètre de sécurité sera installé autour du rond-point Schuman, sur la rue Froissart (jusqu’à la rue Justus Lipsius) sur la rue de la Loi (jusqu’à l’entrée du Berlaymont). La circulation y est interdite, à l’exception des véhicules de secours et véhicules accrédités. Les piétons doivent également disposer d’un badge d’accès et montrer leur carte d’identité pour entrer dans ce périmètre.

Sur la rue Archimède, la rue Breydel, l’avenue d’Auderghem, l’avenue de la Joyeuse Entrée et la N23, seule la circulation locale sera autorisée et le stationnement y sera interdit. Une zone dédiée aux manifestations est en outre prévue sur la rue de la Loi entre le rond-point Schuman et le parc du Cinquantenaire.

Concernant les transports en commun, de nombreuses lignes de bus seront déviées : les lignes 12, 21, 36, 56, 60 et 79 passeront par Maelbeek, en lieu et place de Schuman. Alors que les lignes 27, 59 et 80 seront déviées localement autour de la place Jourdan.

La station de métro Schuman ne sera pas accessible via les entrées du Residence Place, de la rue Froissart, de la rue Archimède et du rond-point Schuman. Les accès du côté de la gare SNCB seront toujours ouverts. La station pourrait toutefois fermer par moments, sur décision de police, précise l’agence Bruxelles Mobilité.

► Plus d’informations sur le site de la Stib

Gr.I. – Photo : Belga/Paul-Henri Verlooy