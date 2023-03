Ring de Bruxelles: Fermeture des bretelles d’accès à la sortie 6 vendredi et samedi soir

Les bretelles d’accès à la sortie 6 du ring de Bruxelles, Vilvorde-Koningslo, seront fermées à la circulation les 24 et 25 mars soir en raison de travaux. La société De Werkvennootschap y installera les derniers éléments de la passerelle cyclo-piétonne au-dessus des entrée et sortie de la Medialaan à Koningslo.

Durant ces deux nuits, toutes les bretelles d’accès à la sortie 6 du ring de Bruxelles seront fermées au trafic motorisé entre 22h00 et 06h00. Le passage du ring via la N209 Medialaan-Tyraslaan sera également interrompu.

Le trafic motorisé sera dévié entre Koningslo et Kassei vendredi et samedi soir via l’avenue Albert I. Tout le trafic en provenance et à destination du ring de Bruxelles sera dévié via la sortie 7, Grimbergen. Cette déviation ne concerne pas les cyclistes qui pourront emprunter la chaussée destinée au trafic automobile en temps normal.

La construction de cette passerelle, située au-dessus des bretelles d’accès mais sous le ring, était prévue dans le projet de rénovation de la zone entourant Koningslo, ce hameau de la ville de Vilvorde. Les cyclistes pourront l’emprunter d’ici la fin du mois de mai.

Belga – Photo Belga