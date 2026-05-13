Ridouane Chahid sur la fusion des zones de police : “Bernard Quintin est un peu le notaire de la NVA”

Ridouane Chahid (PS), député fédéral et membre de la commission Intérieur, était l’invité de 8h15 dans Bonjour Bruxelles. Il est notamment revenu sur la fusion annoncée des six zones de police bruxelloises.

Sauf surprise de dernière minute, les députés fédéraux doivent voter ce mercredi le texte porté par le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin visant à fusionner les zones de police de la capitale. Une réforme vivement contestée par plusieurs bourgmestres bruxellois, qui disposeront ensuite de 18 mois pour la mettre en œuvre.

Pour Ridouane Chahid, cette échéance risque de placer les communes face à de nombreuses difficultés pratiques. “Les bourgmestres bruxellois auront 18 mois pour mettre en œuvre, en sachant toutes les difficultés que ça impose, à savoir budgétaire, de fonctionnement, de changement d’immatriculation des véhicules, de numéro d’agrément pour la zone de police, etc.“

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Le député socialiste estime également que les communes lésées devraient envisager des recours juridiques. “Personnellement, moi, j’inviterai les bourgmestres qui se trouvent lésés par cette réforme à introduire des recours et à justifier ces recours.“

Ridouane Chahid dénonce surtout une différence de traitement entre la Région de Bruxelles-Capitale et les deux autres régions du pays. “Comment est-ce que vous justifiez que dans cette réforme, on dit aux deux autres régions, ‘les communes et les zones de police qui le souhaitent peuvent fusionner’, mais à Bruxelles, on oblige les zones à fusionner ? Il y a là une discrimination flagrante.“

Enfin, l’élu PS a vivement critiqué le rôle du ministre de l’Intérieur dans ce dossier. Selon lui, la réforme répond avant tout à une volonté politique imposée par la N-VA. “M. Quintin est un peu le notaire de la N-VA. Il exécute ce que les nationalistes flamands veulent pour Bruxelles, à savoir sa destruction.“

■ Interview de Ridouane Chahid au micro de Fabrice Grosfilley