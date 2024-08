Retour en prison pour l’homme qui jetait des excréments sur les gens pour des likes

Inculpé notamment pour coups et blessures volontaires, l’individu a récidivé dans le courant de l’année, cette fois avec des oeufs. Il a en outre résisté à une perquisition à son domicile en début de semaine.

Le jeune Bruxellois Y.D., qui avait été arrêté en janvier pour avoir déversé des seaux contenant des excréments sur des passagers de la Stib, est à nouveau derrière les barreaux, selon une information de Bruzz confirmée par le parquet de Bruxelles jeudi.

Y.D., connu en ligne sous le pseudonyme “Yanike”, prétendait réaliser des “canulars” postés sur Youtube en déversant des seaux contenant, entre autres, de l’huile, de la bière, des ordures et des excréments de chien sur d’innocents passagers de la Stib. Cette dernière avait porté plainte et une enquête judiciaire avait été ouverte, débouchant sur une inculpation pour coups et blessures volontaires et atteinte à la propriété. Y.D. avait alors été arrêté, puis relâché “sous de strictes conditions”, a indiqué la porte-parole du parquet, Yasmina Vanoverschelde.

“De nouvelles vidéos sont apparues sur Youtube dans lesquelles l’intéressé réalise de nouveau des “farces” dans la rue (…) Ces vidéos montrent aussi que les victimes semblent être principalement des personnes vulnérables. Par conséquent, le parquet de Bruxelles a versé de nouvelles plaintes au dossier.”

Une perquisition a été menée au domicile de l’individu mardi, à laquelle ce dernier a résisté, a encore précisé le parquet: “Deux bombes lacrymogènes ont été saisies. Le juge d’instruction a décidé de l’inculper pour non-respect de ses conditions, possession d’arme prohibée, rébellion, coups et blessures volontaires, destruction de biens publics et diffusion de substances d’apparence dangereuse et l’a placé sous mandat d’arrêt pour atteinte à la sécurité publique. Il est actuellement en détention provisoire à la prison de Haren.”

Belga