Le Festival Théâtres Nomades revient pour sa 18e édition du 14 au 17 août 2025

Le Festival Théâtres Nomades reviendra au Bois de la Cambre du 14 au 17 août prochains, indique mardi l’organisation. Une trentaine de spectacles aux univers variés sont au programme, passant du cirque au théâtre, du conte à la musique, de l’acrobatie aux arts de la rue, ou encore aux spectacles de marionnettes et de clowns.

L’événement, consacré à la promotion des arts vivants, propose une “programmation engagée”, et aborde des thématiques “profondes et sensibles”, soulignent les organisateurs. Afin d’accueillir un public non francophone et de rendre le festival accessible à toutes et tous, certaines représentations sont en outre conçues sans parole.

Un “souk associatif” sera également installé au cœur du Bois de la Cambre lors du festival. Un panel d’associations y proposera des activités ludiques et informatives, ainsi que des dégustations culinaires. L’événement est une initiative de la compagnie des “Nouveaux Disparus”, qui œuvre en faveur d’une démocratisation de la culture.

Le festival se tiendra au “Carrefour des Attelages”, l’entrée étant prévue au coin de l’avenue de l’Orée et de l’avenue de Flore. L’accès à l’évènement est gratuit mais, selon la tradition nomade, un “chapeau” circulera à l’issue des spectacles.

Belga