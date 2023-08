Réouverture de l’Ilot, un centre de jour pour les sans-abris

Mardi, l’Ilot a ouvert son centre de jour fraîchement rénové et repensé.

L’Ilot compte désormais des espaces plus grands et plus propres. “Il y a des douches, une buanderie et un service de consignes. Ces consignes sont mises à disposition et peuvent être louées à la semaine“, explique Philippe De Buck, directeur du centre de jour.

Une nouvelle cuisine permet de distribuer des repas à d’autres centres de l’Ilot. Les repas y sont confectionnés à l’aide d’invendus.

La disposition des salles a été pensée pour faciliter l’échange entre les travailleurs sociaux et les usagers et éviter que ces derniers se sentent exclus.

Ce nouveau centre ouvrira ses portes tous les matins.

Toutes les informations concernant l’Ilot sont disponibles sur leur site internet.

■ Reportage de Cyprien Houdmont, Loïc Bourlard et Timothée Sempels