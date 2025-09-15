Rentrée du Parlement bruxellois: suivez la première séance plénière en direct

Cette première séance plénière marque le coup d’envoi d’une nouvelle session parlementaire. Pour la deuxième année de suite, les parlementaires se retrouvent dans une configuration inhabituelle. Il n’y a pas de gouvernement de plein exercice et pas non plus de majorité parlementaire constituée. Toutes les tentatives pour en former une ont avorté.

Des citoyens membres de commissions citoyennes bruxelloises seront présents ce lundi matin, avec des fleurs fanées, devant le parlement bruxellois. Les citoyens à l’initiative de cette action dénoncent aussi le blocage de propositions, en matière de mobilité, de propreté ou encore de réformes institutionnelles, initiées dans le cadre de commissions délibératives bruxelloises, qui rassemblent des citoyens tirés au sort et des élus au sein du parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. “Les responsables politiques bruxellois bloquent aujourd’hui ces initiatives”, déplore David Van Reybrouck, auteur, historien et inspirateur du G1000. “Nous demandons qu’une commission délibérative soit organisée pour chaque initiative citoyenne qui satisfait aux conditions”.

Les commissions délibératives peuvent être initiées par les parlementaires bruxellois ou à la suite d’une “suggestion citoyenne” rassemblant au minimum 1.000 signatures de personnes vivant en Région de Bruxelles-Capitale. Ces commissions se composent de 45 citoyens et citoyennes tirés au sort et de 15 parlementaires bruxellois. En juillet dernier, faute de majorité depuis les dernières élections, le Bureau élargi du parlement bruxellois a toutefois mis sur pause l’organisation d’une commission délibérative consacrée à la mobilité dans la capitale et sollicitée par un panel citoyen s’appuyant sur le minimum requis de 1.000 signatures au bas d’une pétition.

Au-delà des fleurs fanées, la rentrée parlementaire a également vu arriver des citoyens flamands déguisés en clowns.

