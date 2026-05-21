Métro 3 : l’option Prémétro+ serait moins coûteuse et réduirait les correspondances, selon une étude

La proposition du “Prémétro +”, alternative au projet de Métro 3 (M3) de la Stib, reliant le sud et le nord de Bruxelles, permettrait de réduire les temps de parcours et le nombre moyen de correspondances, ressort-il jeudi d’une étude publiée dans la revue Brussels Studies.

Cette option serait également moins coûteuse que le projet de la nouvelle ligne de métro et profiterait à de nombreux quartiers répartis à Bruxelles, “sans dégrader significativement l’accessibilité ailleurs sur le territoire”, selon l’étude.

4 scénarios analysés

Quatre scénarios différents autour du projet M3 et de son itinéraire ont été analysés. Parmi ceux-ci, la proposition du “Prémétro+”, qui consiste à revaloriser le prémétro existant reliant la Gare du Nord, la Gare du Midi et la station Albert, à Forest, en y faisant circuler trois lignes de trams au lieu de deux actuellement. Cette alternative pourrait voir le jour sans nécessiter l’achèvement des travaux liés à la station Toots Thielemans et ses tunnels de jonction, impliquant la démolition et la reconstruction du Palais du Midi. Quelques centaines de mètres de voies de tram en surface entre l’arrêt Lemonnier et la Gare du Midi devront toutefois être posés. Cette option offrirait également une augmentation de capacité horaire de 25% aux heures de pointe et réduirait l’intervalle de passage dans le tunnel Nord-Albert à 2 minutes, contre 2 minutes 30 actuellement

Le projet du Métro 3, reliant la station Albert à la station Bordet, à Evere, permettrait certes de réduire significativement les temps de parcours horaires autour de l’axe Nord-Bordet, mais impliquerait une augmentation du nombre de correspondances. Cette option permettrait toutefois de presque tripler la capacité horaire aux heures de pointe par rapport à la situation actuelle, mais l’intervalle de passage dans le tunnel Nord-Albert passerait de 2 minutes 30 à 3 minutes. C’est également l’option la plus coûteuse : le coût estimé du projet est passé de 0,82 milliard en 2012 à 4,76 milliards en 2024.

Exploitation par tram

Dans sa Déclaration de politique régionale (DPR), le gouvernement bruxellois a décidé d’achever les travaux de la station Toots Thielemans et des tunnels de jonction liés, précisant toutefois que l’exploitation se fera par tram. L’exécutif a également tranché sur le projet d’extension du tunnel existant vers Schaerbeek et Evere en décidant de le suspendre totalement et en indiquant qu’il “fera l’objet d’une réévaluation approfondie, portant tant sur son opportunité que sur sa faisabilité technique et financière”.

L’étude révèle que le scénario du M3 amputé, reliant Albert à la Gare du Nord, ferait augmenter en moyenne le temps de parcours des usagers et augmenterait également le nombre de correspondances sur un grand nombre d’itinéraires. “En cas de scénario Métro 3, complet ou amputé, Neder-Over-Heembeek et Uccle sont toujours perdants et d’autres quartiers peuvent également perdre en accessibilité en fonction du couple origine-destination”, souligne l’étude.

L’option Prémétro+ n’a toutefois pas encore été analysée par des experts indépendants, malgré une demande en ce sens de la commission régionale de mobilité après avoir auditionné la plateforme Avanti!, à l’initiative de la proposition, et la Stib, précise encore l’étude.

Belga