Semaine de la biodiversité : un grand recensement participatif organisé au Scheutbos à Molenbeek

Le samedi 23 mai, le parc du Scheutbos à Molenbeek accueillera un bioblitz, une activité participative dédiée à l’observation des plantes sauvages.

Munis de leur téléphone portable, des passionnés de botanique, débutants comme confirmés, partiront à la recherche du plus grand nombre possible d’espèces végétales. Cet événement, organisé par Bruxelles Environnement avec Natagora, Natuurpunt et le Centre d’Écologie Urbaine, permettra aux participants d’identifier les plantes grâce à l’application obsIdentify et au soutien de spécialistes.

Le Scheutbos constitue un lieu idéal pour explorer la richesse naturelle bruxelloise. Des promenades guidées seront proposées aux personnes qui souhaitent s’initier à la botanique et découvrir la biodiversité exceptionnelle de ce site protégé.

Nouvel atlas de plantes sauvages à Bruxelles

Cette initiative marque le lancement de la dernière année du projet FloraBru, dont l’objectif est de réaliser un nouvel atlas des plantes sauvages de la Région bruxelloise. Elle s’inscrit également dans la Semaine de la Biodiversité du programme européen LIFE B4B. Les citoyens contribueront ainsi à une vaste étude scientifique sur la flore locale.

Le futur atlas permettra de recenser et de localiser les différentes espèces végétales présentes à Bruxelles, puis de comparer ces données avec celles du précédent atlas publié en 2006. Depuis le début du projet en 2024, plus de 930 espèces ou groupes de plantes ont déjà été observés, soit davantage qu’auparavant. Trois nouvelles espèces exotiques, jamais signalées en Belgique, ont même été découvertes, dont le grenadier.

Cette cartographie servira de base scientifique pour mieux comprendre l’évolution de la biodiversité végétale à Bruxelles, suivre la propagation des espèces invasives et identifier les plantes à protéger. Les résultats aideront également à améliorer la gestion des espaces verts de la Région bruxelloise.

Rédaction