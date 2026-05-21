Un site recense lieux et activités accessibles aux personnes en situation de handicap en Wallonie et Bruxelles

L’ASBL Access-i, qui a pour mission de certifier les lieux et activités accessibles aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite (PMR) en Wallonie et à Bruxelles, a lancé officiellement mercredi son nouveau site internet au lac de Bambois, à Fosses-la-Ville (province de Namur), en présence des ministres Valérie Lescrenier et Yves Coppieters.

Entièrement renouvelée, la plateforme Access-i.be offre des informations vérifiées aux publics concernés. Elle a été repensée pour proposer une expérience numérique plus inclusive et accessible à tous les types de handicaps. Un moteur de recherche permet à chacun d’être orienté vers des informations ciblées en fonction de son handicap ou de ses difficultés de mobilité. Sept filtres peuvent être appliqués afin de répondre aux besoins des personnes en fauteuil roulant, marchant difficilement, aveugles, malvoyantes, sourdes, malentendantes ou ayant des difficultés de compréhension.

Le site référence 359 activités et lieux certifiés en Wallonie et à Bruxelles, avec des informations voulues claires et simplifiées. Chaque fiche reprend notamment une description de l’activité ou du lieu, des photos des aménagements et surtout les points forts et d’attention pour chaque profil.

La plateforme se distingue aussi par sa compatibilité avec les outils de synthèse vocale, ses contrastes renforcés, ses possibilités de zoom, ses fiches traduites selon la méthode FALC (Facile à lire et à comprendre) ainsi qu’en langue des signes. Sur certaines pages, Charlie est également là pour orienter le visiteur, tout en rendant la navigation plus ludique et conviviale. Il s’agit de la mascotte d’Access-i, dont les initiales font référence aux valeurs principales de l’ASBL : confiance, handicap, accessibilité, ressources, liberté, information et expertise.

Belga