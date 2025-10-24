Remise des Prix Fondation Auschwitz à l’Hôtel de Ville de Bruxelles : “Se souvenir, c’est déjà construire l’avenir”

La séance académique de remise des Prix Fondation Auschwitz 2024-2025 s’est tenue jeudi soir dans la salle gothique de l’Hôtel de Ville de Bruxelles.

Ces distinctions récompensent chaque année des travaux universitaires de haut niveau en hommage à toutes les victimes des camps de concentration et centres d’extermination nazis, ainsi que des projets de recherche contribuant à la transmission de la mémoire.

Le Prix Fondation Auschwitz a été attribué à Timothée Brunet-Lefèvre pour sa thèse “La justice française à l’épreuve du génocide des Tutsi rwandais”. Le Prix Fondation Auschwitz – Jacques Rozenberg est revenu à Justina Smalkyte pour son travail sur “Les matérialités des résistances antinazies en Lituanie sous occupation allemande”.

Deux bourses de recherche ont également été remises: à Nicolas Morzelle pour son projet “Au seuil de la “solution finale” : les premiers convois de déportation des Juifs de France avant la rafle du Vél d’Hiv”, et à Nel De Mûelenaere (VUB) pour son étude “Rebels in Exile: Austrian Resistance to Nazi Occupation in Belgium, 1938-1945”.

“Ce travail scientifique est essentiel ; se souvenir, c’est déjà construire l’avenir“, a souligné le bourgmestre socialiste de la Ville de Bruxelles Philippe Close. Frédéric Crahay, directeur de la Fondation Auschwitz, a déclaré : “80 ans après la fin de la Shoah, notre mission est plus importante que jamais. 2025 nous montre que cette mission peut se conjuguer au présent et au futur.”

La Fondation Auschwitz – ASBL Mémoire d’Auschwitz poursuit cette mission de recherche, d’éducation et de transmission autour des génocides, des mécanismes de haine et des atteintes aux droits humains, à travers ses publications, son centre de documentation, ses archives et ses programmes pédagogiques.

Belga