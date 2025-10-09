Passer la navigation
Relais pour la Vie : 24 heures de solidarité contre le cancer

Le week-end des 18 et 19 octobre 2025, le stade Fallon à Bruxelles accueillera une nouvelle édition du Relais pour la Vie, un événement phare organisé par la Fondation contre le Cancer.

Pendant 24 heures, les participants (coureurs, marcheurs, bénévoles et simples visiteurs) se mobiliseront pour soutenir les personnes touchées par le cancer et financer la recherche scientifique.

Le concept ? Des équipes se relaient jour et nuit sur la piste, dans une ambiance mêlant émotion, solidarité et espoir. Que l’on soit sportif chevronné ou marcheur du dimanche, l’essentiel est de participer. En 2024, plus de 61.000 euros avaient été récoltés lors de l’événement.

Moments forts du week-end : le tour d’honneur des “battants”, survivants et malades en cours de traitement, et la Cérémonie des bougies, en hommage aux disparus et en soutien aux combattants. Concerts, animations pour petits et grands, démonstrations sportives rythmeront aussi ces 24 heures uniques.

■ Interview de Thierry Van Loo, président de l’association “Relais pour la vie” au micro de Maël Arnoldussen

09 octobre 2025 - 12h52
Modifié le 09 octobre 2025 - 12h52
 

