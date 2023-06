Réforme fiscale : Karine Lalieux souhaite se concentrer sur les bas et moyens salaires uniquement

Ce vendredi, le conseil des ministres restreint va entamer son conclave consacré à la réforme fiscale. Si aucun accord n’est attendu, l’objectif reste d’aboutir pour le 21 juillet. Karine Lalieux, ministre fédérale des Pensions était l’invitée de Bonjour Bruxelles.

L’objectif principal décrit par la Ministre ce matin est de faire en sorte que les travailleurs aient plus d’argent en poche. Pour cela, le PS veut que la réforme se concentre sur les bas et moyens revenus uniquement. “On sait que les recettes de l’État sont faibles, c’est pourquoi il faut cibler et aujourd’hui on doit donner tous les efforts pour les travailleurs à bas et moyens salaires” explique Karine Lalieux.

Alors que les libéraux proposaient une révision de la TVA, Karine Lalieux s’y oppose fermement : “C’est dangereux de travailler sur les taux de TVA. On ne peut pas financer une réforme fiscale en mettant une TVA supérieure sur certains produits. L’objectif est une réforme équilibrée.”