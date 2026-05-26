Perquisition à Molenbeek : 26 kilogrammes de cannabis saisis, trois suspects arrêtés

Trois suspects ont été arrêtés dans le cadre d’une perquisition menée dans les environs du quartier Etangs Noirs dans la commune bruxelloise de Molenbeek, a indiqué mardi la zone de police Bruxelles-Ouest. Celle-ci a mené une opération “Hydre” le 5 mai vers 16h45.

Lors de cette opération, qui s’inscrit dans le cadre du plan d’action drogues et qui vise à lutter contre la vente et l’usage de stupéfiants ainsi que les nuisances qui en découlent, la police a saisi 26,065 kg de cannabis, 30.550 pilules (Pregabalin et Tramadol), 29,81 grammes d’ecstasy et la somme de 3.000 euros en liquide.

La police a aussi mis la main sur des balances de précision, une machine sous vide et des sacs sous vide, des produits de coupe, des registres reprenant des montants de vente et des numéros de téléphone, des sachets contenant du colorant, du matériel d’emballage, des téléphones portables, des cartes SIM et des passeports.

Trois suspects ont été arrêtés. Ils ont été déférés le 6 mai devant le parquet du procureur du Roi de Bruxelles, qui a saisi un juge d’instruction. Les trois suspects ont été placés sous mandat d’arrêt pour suspicion de vente de stupéfiants dans le cadre d’une association, de détention de stupéfiants dans le cadre d’une association et de trafic de médicaments sans prescription légale. L’enquête se poursuit.

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