La police bruxelloise démantèle un réseau de trafic de drogue qui opérait via les réseaux sociaux

La section “Stupéfiants” de la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a arrêté jeudi dernier, le 21 mai, deux suspects qui auraient vendu de la drogue dans toute la Région bruxelloise via les réseaux sociaux, plus précisément via Snapchat.

Fin 2025, la police judiciaire bruxelloise avait déjà arrêté une personne soupçonnée de vendre du cannabis. Une enquête plus approfondie, notamment sur les réseaux sociaux, a permis à la police judiciaire locale d’identifier les deux autres suspects et de cartographier le réseau.

“Jeudi 21 mai, des perquisitions ont pu être menées“, indique la police bruxelloise. “Deux suspects, vraisemblablement liés au compte Snapchat, ont ainsi été arrêtés. Lors de la perquisition chez l’un des deux suspects, 1,25 kg de marijuana, dont une partie avait déjà été conditionnée en sachets pour la vente, ainsi que 2 240 euros ont été découverts.”

L’homme a reconnu son implication dans les faits et a été mis en examen pour possession et vente de stupéfiants en association, mais il a été remis en liberté sous conditions.

La perquisition chez le deuxième suspect n’a rien révélé de suspect. L’homme a été remis en liberté après avoir été interrogé par la police.

Avec Belga – Photo : Police de Bruxelles-Capitale/Ixelles