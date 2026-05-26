Un jeune de 17 ans décède après être tombé dans le canal de Willebroek à Vilvorde

Le jeune homme de 17 ans qui était tombé dans le canal de Willebroek lundi soir est décédé à l’hôpital. C’est ce qu’a confirmé mardi le parquet de Hal-Vilvorde. Selon le parquet, le jeune homme est tombé dans le canal à Vilvoorde, et non à Grimbergen comme cela avait été annoncé précédemment.

Le jeune homme était tombé dans le canal lundi vers 17 h 50. Les circonstances de l’accident restent encore floues. Les services de secours ont été immédiatement alertés et sont rapidement arrivés sur place. Ils ont pu repêcher le jeune homme un peu plus loin. Il a ensuite été transporté à l’hôpital dans un état critique. C’est là qu’il est décédé dans la nuit.

“Après examen, le lieu des faits s’avère être la Havendoklaan à Vilvorde, selon la police“, indique le parquet de Hal-Vilvorde. “Ce lieu se trouve en réalité à la frontière avec Grimbergen, d’où l’annonce initiale selon laquelle l’incident s’était produit à Grimbergen.”

Avec Belga – Photo : Belga