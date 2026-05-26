La police lance un appel à témoins pour une tentative d’assassinat à Saint-Josse

À la requête du juge d’instruction de Bruxelles, la police diffuse mardi un appel à témoins relatif à une tentative d’assassinat commise le 10 avril 2026 vers 00h40 rue Linné à Saint-Josse-ten-Noode. La victime restera lourdement handicapée à vie à la suite des blessures subies.

Les deux auteurs recherchés se déplaçaient à bord d’un scooter Yamaha T-Max de couleur claire. Dans le cadre de l’enquête, la police recherche toute personne qui aurait été témoin des faits ou qui pourrait donner des informations sur les suspects. La discrétion est assurée.

“Si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300.” L’avis est disponible sur www.police.be.

Belga