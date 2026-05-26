La FWB va adapter son dispositif anti-harcèlement dans les écoles

La commission Éducation du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé mardi un projet de décret qui apporte quelques changements au dispositif d’amélioration du climat scolaire et de prévention du (cyber-)harcèlement dans les écoles.

Élaboré en 2023, ce programme a pour objectif de mieux outiller les écoles pour prévenir et gérer les cas de harcèlement. Il cible prioritairement le niveau primaire ainsi que le secondaire inférieur (jusqu’en fin de 3e année). Pour ce faire, les établissements peuvent s’appuyer sur des opérateurs externes agréés.

Après près de trois années de mise en pratique, certains écueils ont néanmoins été identifiés. Des écueils que le projet de décret adopté ce mardi entend résorber, a justifié la ministre de l’Éducation, Valérie Glatigny (MR), à l’origine du texte. Les changements visent notamment à préciser davantage le rôle des pouvoirs organisateurs, directions et équipes pédagogiques. Le texte crée aussi un mécanisme de résolution des éventuels litiges entre écoles et opérateurs externes. Il ouvre aussi les formations prévues aux personnels des centres psycho-médicaux-sociaux (PMS).

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Selon certaines estimations, le harcèlement concerne un élève sur trois en FWB, soit en tant que victime, soit en tant que harceleur, soit en tant que témoin. Encore amplifié depuis l’apparition des réseaux sociaux, le phénomène pousse chaque année de nombreux jeunes dans le désarroi, voire au suicide parfois. À ce jour, 239 écoles comptant quelque 120.000 élèves prennent part à ce programme d’amélioration du climat scolaire.

Le projet de décret a été approuvé mardi midi par les députés de la majorité MR-Engagés, avec le soutien de l’opposition écologiste. PS et PTB se sont, eux, abstenus. Ibrahim Dönmez (PS) a notamment qualifié de “mesurettes” les adaptations apportées, le député déplorant l’absence de généralisation du dispositif à l’ensemble des quelque 2.500 écoles de Wallonie et de Bruxelles.

Bruno Bauwens (PTB) a lui regretté que les moyens budgétaires alloués au programme n’aient pas été augmentés, les équipes chargées de l’appliquer sur le terrain étant aujourd’hui “surchargées“, a-t-il affirmé.

Belga