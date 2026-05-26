“Ce n’est pas un travail à temps partiel” : pour le CD&V, il faut un commissaire bruxellois aux drogues

Benjamin Dalle n’est pas convaincu par l’idée de Boris Dilliès de se passer d’un poste de commissaire au sein du futur commissariat bruxellois aux drogues.

Ce mardi matin, le ministre-président bruxellois Boris Dilliès (MR) a déclaré sur les ondes de BX1 que si la mise sur pied d’un commissariat bruxellois aux drogues était toujours d’actualité, cela n’impliquerait pas forcément la désignation d’un commissaire pour ce poste.

“L’idée est que je chapeaute et coordonne dans les limites de mes pouvoirs“, a-t-il expliqué. “Je ne pense pas que l’on ait besoin d’un bidule ou d’une fonction en tant que telle en plus. Ce qui est important, c’est d’avoir un vrai travail de coordination entre les différents acteurs. Le titre n’a pas d’importance.”

La réaction du CD&V – qui pour rappel soutient le gouvernement Dilliès sans y siéger – ne s’est pas faite attendre. “La déclaration de politique régionale bruxelloise est claire : la lutte contre la drogue doit être renforcée et la coordination améliorée“, déclare le chef de groupe Benjamin Dalle. “C’est précisément pourquoi la DPR prévoit la création d’un commissaire bruxellois aux drogues, chargé d’assurer le lien entre sécurité, prévention, soins et accompagnement.”

“Un mandat clair”

“Le fait que le Ministre-Président assurera le pilotage politique de la politique en matière de drogues est une bonne chose. Mais il devra aussi reconnaître qu’un commissariat aux drogues nécessite une direction opérationnelle quotidienne, avec un mandat clair. La lutte contre la drogue à Bruxelles n’est pas un travail à temps partiel“, ajoute-t-il.

Pour le CD&V, l’essentiel est désormais de mettre rapidement en place cette approche coordonnée. Le parti compte sur le ministre-président pour présenter dans les prochaines semaines une proposition concrète visant à déployer le commissariat aux drogues et le plan drogues intégré.

BX1 – Photo : Belga