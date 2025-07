Réforme du chômage: un plan d’action et un sommet social en préparation à Bruxelles

Le gouvernement bruxellois en affaires courantes prépare un plan d’action pour faire face à la limitation dans le temps des allocations de chômage annoncée par le Fédéral et donner les instructions pour adapter ses dispositifs d’aide. Objectif: être prêt cet automne pour accompagner les demandeurs d’emploi à l’approche de l’entrée en vigueur de la réforme fédérale en janvier 2026, a annoncé jeudi le ministre bruxellois de l’Emploi, Bernard Clerfayt.

Selon celui-ci, le gouvernement bruxellois convoquera par ailleurs à l’automne un sommet social avec les partenaires sociaux et les acteurs de l’emploi et de la formation pour coordonner la mise en œuvre régionale de la réforme fédérale dans le respect des réalités bruxelloises. Le plan d’action défini en concertation avec Actiris, Bruxelles Formation et les CPAS, se décline en sept mesures pour renforcer le soutien, accélérer les transitions vers l’emploi et protéger les publics les plus vulnérables.

Il y est question de simplifier les contrôles pour s’aligner sur les nouveaux délais fédéraux et déclencher plus rapidement des actions de réorientation. Actiris intensifiera l’accompagnement des chercheurs d’emploi (davantage d’entretiens individuels et mobilisation accrue des ressources pour éviter les ruptures de droits). Tous les chercheurs d’emploi et bénéficiaires du RIS pourront bénéficier du bilan de compétences lancé en 2023, afin de définir des parcours de formation adaptés. Un dispositif sera déployé pour orienter plus systématiquement vers des formations qualifiantes, en ciblant les métiers en pénurie et les secteurs porteurs.

On prévoit d’adapter les aides à l’emploi pour identifier des marges de financement et renforcer les dispositifs qui fonctionnent. La formation professionnelle sera modularisée pour permettre des transitions plus courtes vers l’emploi, et intensifier la validation des compétences. La mise en place d’un soutien financier pour les chercheurs d’emploi qui reprennent des études dans des filières liées aux métiers en pénurie sera étudiée.

