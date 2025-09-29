Réforme du chômage : plus de 2.500 Ixellois concernés d’ici 2027, le CPAS redoute un coût de 8 millions d’euros d’ici

La réforme fédérale limitant à deux ans la durée maximale des allocations de chômage aura de lourdes conséquences à Ixelles. Selon l’ONEM, 2.546 habitants de la commune perdront leur droit entre 2026 et 2027.

Une étude d’impact, commandée par le Conseil communal et présentée le 23 septembre, chiffre le coût supplémentaire pour le CPAS entre 2,8 et 5,5 millions d’euros dès 2026, et entre 4,5 et plus de 8 millions en 2027, selon différents scénarios.

Le nombre de nouveaux bénéficiaires potentiels du revenu d’intégration sociale (RIS) est estimé entre 694 et 1.527 sur deux ans. Ces projections incluent non seulement la part communale dans le financement du RIS, mais aussi des besoins accrus en personnel et en infrastructures.

Le CPAS et la commune disent anticiper activement l’afflux attendu : recrutement d’assistants sociaux, ouverture de nouveaux locaux et renforcement des services de première ligne. “Cette réforme aura des répercussions directes sur des centaines de personnes et sur nos services sociaux. Notre priorité est de protéger la dignité des habitants“, a déclaré le bourgmestre Romain de Reusme.

Pour le président du CPAS, Hassan Chegdani, “la charge sera très lourde, mais nous finalisons un plan d’action à la hauteur des enjeux, avec l’appui de la Commune et à l’avenir une collaboration renforcée avec la Région“.

Rédaction