Réforme du chômage : le centre de formation des Petits Riens constate une hausse des demandes d’inscriptions

Le Centre de formation Horizon, porté par l’asbl des Petits Riens, organise une séance d’information jeudi à 9h30 à Anderlecht pour présenter son projet de réinsertion sociale pour un public fragilisé. Effet de la réforme du chômage: les demandes d’inscriptions ont triplé.

“Nous avons beaucoup plus d’inscrits que d’habitude à la formation”, déclare Nathalie Massoud, coordinatrice du centre Horizon, à Belga. “D’habitude ils sont 40, nous avons déjà enregistré 120 inscrits (pour la séance du 25 septembre, NDLR).” Le Centre ne peut toutefois accueillir que 16 stagiaires par an.

Horizon est un atelier de Formation par le travail (AFT) créé en 1993 pour offrir une qualification professionnelle de technicien pour les résidents de la maison d’accueil des Petits Riens. “Cela s’est très vite ouvert à d’autres personnes”, précise Nathalie Massoud. “Les stagiaires apprennent et participent à la production des Petits Riens”.

Le centre est soutenu majoritairement aujourd’hui par la Commission communautaire française (COCOF) et le Fonds social Européen (FSE), principal instrument dont dispose l’Union européenne (UE) pour investir dans le capital humain et soutenir la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. La plateforme propose une formation qualifiante de 13 mois au cours de laquelle les participants apprennent le métier de technicien électroménager ou électromécanique. Elle se déploie en quatre volets: préformation, formation théorique de 700 heures, formation pratique d’environ 1.000 heures et une certification.

En 2024, 66% des stagiaires sortis de formation ont trouvé un emploi ou poursuivi un parcours qualifiant dans les six mois suivant la fin de leur stage, selon les chiffres communiqués par l’asbl. Pour assister à la séance d’information de ce jeudi, une inscription est obligatoire.

Belga