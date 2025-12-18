Réforme du chômage : la Chambre valide la compensation aux CPAS pour 2025

La Chambre a adopté jeudi en séance plénière le projet de loi contenant le premier (et dernier) ajustement du Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2025. Le vote s’est conclu majorité contre opposition.

Cet ajustement contient la compensation aux CPAS de 26 millions d’euros promise dès 2025 dans le contexte de la réforme du chômage. L’opposition a dénoncé le dépôt tardif de cet ajustement, alors que l’année 2025 touche à sa fin.

En novembre dernier, la Chambre avait adopté le dispositif de compensation qui sera en vigueur dès l’année prochaine.Le remboursement fédéral du revenu d’intégration sera de 100% pour l’année 2026, 90% pour l’année 2027, 80% pour l’année 2028 et 75% à partir de l’année 2029. Les deux premières années, un forfait supplémentaire de 518 euros sera aussi accordé par nouveau dossier ouvert, permettant de doubler temporairement l’aide octroyée à cet effet.

Belga – Photo : Belga