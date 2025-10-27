Réforme du chômage : face à la vague d’exclusions, le CPAS de Molenbeek informe les citoyens
Dès le 1er janvier prochain, la nouvelle réforme du chômage entrera en vigueur. Et la commune de Molenbeek est particulièrement touchée. Plus de 4500 habitants perdront leurs droits aux allocations. Alors pour aider au mieux les citoyens, le CPAS de Molenbeek met en place des séances d’informations. Deux séances ont déjà eu lieu, une troisième doit avoir lieu le mercredi 5 novembre au Centre Communautaire Maritime.
■ Reportage de Gilles Joinau et Frédéric De Henau